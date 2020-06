Trenitalia: arriva l’Alta Velocità sui treni regionali. 1,6 mld x 150 treni a 160 km/h, 1 mld x 100 treni a 200 km/h

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – L’Alta Velocità arriva sui treni regionali. Trenitalia, la società dei servizi commerciali del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si prepara ad investire 2,6 miliardi di euro per la fornitura di nuovi convogli che potranno viaggiare alle massime prestazioni anche sulle linee Alta Velocità.

