Trenitalia arriva in Spagna con iryo. Entro 2022 i Frecciarossa 1000 viaggeranno sull’alta velocità iberica

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Nasce iryo. Si chiama così il marchio commerciale di Trenitalia in Spagna che unisce le parole “andare” e “io” in spagnolo e che entro il 2022 inizierà a viaggiare sui binari iberici dell’alta velocità fra le principali città, iniziando dalla rotta Madrid-Barcellona.

