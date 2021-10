Trenitalia Abruzzo: torna il servizio Teramo Università. 36 collegamenti giornalieri e biglietto integrato treno+bus

(FERPRESS) – Teramo, 12 OTT – Di nuovo attivo il Teramo Università, il servizio che da lunedì a sabato unisce la stazione ferroviaria di Teramo e il Campus Universitario di Colleparco con 36 corse bus. Il collegamento è parte integrante di un progetto nazionale di intermodalità che mira ad agevolare gli interscambi ferro/gomma e facilitare l’accesso ai rispettivi servizi attraverso l’acquisto di un unico biglietto di viaggio treno+bus disponibile su tutta la rete di vendita Trenitalia: biglietterie, self service, agenzie di viaggio del circuito Trenitalia, i punti vendita autorizzati, il portale trenitalia.com e App Trenitalia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it