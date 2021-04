Trenitalia Abruzzo e AMA siglano accordo. Treno+bus a L’Aquila con un unico biglietto

(FERPRESS) – L’Aquila, 2 APR – Un unico biglietto per arrivare con un regionale di Trenitalia alla stazione dell’Aquila, e proseguire con un bus dell’Azienda Mobilità Aquilana (AMA) per raggiungere comodamente il Polo Universitario di Coppito, il Centro Storico, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e l’Ospedale S. Salvatore. Preferendo una soluzione integrata treno più bus all’automobile, con un risparmio di CO2, nel pieno rispetto dell’ambiente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it