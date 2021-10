Trenitalia: a Napoli Gianturco un impianto all’avanguardia per la manutenzione dei treni AV

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – A Gianturco, nel cuore della periferia est di Napoli, Trenitalia ha dato un notevole impulso a un processo di rivitalizzazione di una vasta zona attraverso il riammodernamento e la conversione di un antico impianto ferroviario in polo tecnologico di alto livello: l’Impianto di Manutenzione dei Frecciarossa.

