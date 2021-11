Trenitalia a Genova ospite dell’iniziativa “Future” dedicata all’orientamento professionale giovanile

(FERPRESS) – Genova, 18 NOV – Grazie a treni costruiti con materiali riciclabili fino al 97% e riduzione dei consumi energetici del 30%, Trenitalia è sostenibile per natura. Nel trasporto regionale sono 105 i nuovi convogli Rock e Pop consegnati nel 2021 dedicati al rinnovo della flotta Trenitalia, e altri 105 sono previsti nel 2022: “treni di ultima generazione al centro della grande rivoluzione in atto per incoraggiare le persone a scegliere questo mezzo nei propri spostamenti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/11/2021 h 08:45 - Riproduzione riservata