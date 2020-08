Trenitalia: 88 mln per nuovo contratto servizio con Valle d’Aosta. Il rinnovo della flotta al 100% entro due anni

(FERPRESS) – Roma, 25 AGO – Firmato oggi ad Aosta il nuovo Contratto di Servizio tra Regione autonoma Valle d’Aosta e Trenitalia che segue l’aggiudicazione della gara bandita per l’affidamento del servizio ferroviario, per un valore complessivo di 88 milioni di cui 74 quale corrispettivo regionale. L’annuncia la stessa regione con un comunicato stampa.

