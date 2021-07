Trenitalia: 30 luglio sconto del 50% sul biglietto per tutti i treni regionali in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – Il 30 luglio è la Giornata Mondiale dell’Amicizia. Quale modo migliore per celebrarla se non con un viaggio per riabbracciare un amico lontano? Trenitalia – riferisce Fsnews – dà la possibilità di partire per qualsiasi destinazione e rinsaldare i legami speciali grazie alla promo “Giornate Mondiali”: 50% di sconto sul biglietto singolo, valido per i viaggi di seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia TPER. Se si usufruisce della promozione non è possibile effettuare il cambio di data né chiedere il rimborso, mentre si può avere la riduzione per i ragazzi.

