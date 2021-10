Treni storici: 110 anni del ‘Besanino’. Domenica 24 ottobre corsa speciale

(FERPRESS) – Milano, 11 OTT – Il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia si arricchisce di una corsa speciale per celebrare i 110 anni del ‘Besanino’. Si tratta della linea ferroviaria Monza-Molteno aperta infatti nell’ottobre del 1911. Per ricordare l’anniversario, domenica 24 ottobre 2021 , tra l’altro, sarà effettuata una corsa di andata e ritorno Milano-Lecco. Sarà infatti percorsa l’intera tratta da Monza a Molteno, nel cuore della Brianza. In merito alla celebrazione dei 110 anni del ‘Besanino’ è intervenuta anche l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti, Mobilità sostenibile.

