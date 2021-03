Treni DB Sprinter per l’aeroporto di Francoforte: Lufthansa e Deutsche Bahn presentano un’offensiva congiunta

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Lufthansa e Deutsche Bahn fanno affidamento sulla rapida espansione delle offerte congiunte per il treno e per il volo. Oggi a Francoforte entrambe le società hanno presentato i loro piani per un’offensiva di prodotto congiunta. La rete Lufthansa Express Rail viene ampliata per includere cinque città. Da dicembre, per la prima volta anche i treni Sprinter extra veloci raggiungeranno l’aeroporto di Francoforte. Con l’espansione della loro collaborazione, Lufthansa e Deutsche Bahn stabiliscono un nuovo standard nel collegamento in rete ecocompatibile dei modi di trasporto.

Harry Hohmeister, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Con questa iniziativa stiamo rafforzando l’offerta di mobilità in Germania e quindi la sede aziendale nazionale. Collegando in modo intelligente il trasporto ferroviario e aereo, offriamo ai nostri clienti una catena di viaggio comoda e senza interruzioni. La mobilità in rete e integrata va a vantaggio dei consumatori e dell’ambiente “.

Berthold Huber, membro del consiglio di amministrazione di DB, ha aggiunto: “Una buona collaborazione si sta trasformando in una partnership globale che non è mai esistita tra Lufthansa e Deutsche Bahn. Viaggiare in treno sarà più veloce e più comodo “.

Deutsche Bahn e Lufthansa offrono già 134 treni feeder da 17 città tedesche per l’aeroporto di Francoforte ogni giorno. Altre cinque città verranno aggiunte nella seconda metà del 2021. Per la prima volta sarà possibile viaggiare all’aeroporto di Francoforte con Lufthansa Express Rail da Amburgo e Monaco da luglio, e da dicembre anche da Berlino, Brema e Münster.

Inoltre, i nuovi collegamenti Sprinter celebreranno il loro debutto a partire da dicembre. Il viaggio in treno tra Monaco e Colonia si riduce a meno di quattro ore. Da e per Monaco e Norimberga ci sono voli diretti per l’aeroporto di Francoforte due volte al giorno in tre o due ore, senza ulteriori scali intermedi – mezz’ora più veloci di oggi e precisamente adattati agli orari di partenza e di arrivo dell’hub Lufthansa.

Tutte le funzionalità comprovate del programma Lufthansa Express Rail come posti riservati sul treno, sicurezza dei collegamenti, credito di miglia per il viaggio in treno, viaggi in 1a classe e accesso alle lounge DB per i clienti business e di prima classe sono ovviamente ancora disponibili. In futuro verranno aggiunti ulteriori servizi. I treni Express Rail saranno più facili da identificare grazie a un marchio DB-LH comune su molte unità multiple. È possibile accedere ai contenuti informativi di LH anche sul treno tramite il WiFi gratuito.

Anche il trasporto dei bagagli sta diventando più facile: Deutsche Bahn preferisce utilizzare l’ultima generazione di treni con ampi vani bagagli. Non appena il traffico negli aeroporti aumenterà di nuovo, i clienti Lufthansa Express Rail avranno accesso al Fastlane ai controlli di sicurezza. All’atterraggio all’aeroporto di Francoforte, viene data priorità alle valigie dei clienti Express Rail.

