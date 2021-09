Treni a idrogeno: sperimentare la tecnologia ha senso, non certo costruire linee apposite. di Marco Ponti, BRT onlus

(FERPRESS) – Roma, 2 SETT – Fioriscono i progetti di convertire all’idrogeno la propulsione dei treni su linee ferroviarie esistenti, certo una tecnica promettente (insieme ad altre), ma non si vede l’urgenza di mettere soldi pubblici a fini ambientali in una tecnologia, quella ferroviaria, che intrinsecamente (basso attrito) ha ridotti impatti ambientali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it