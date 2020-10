Trasportunito: niente rimborso accise per Euro 3 e Euro 4 neanche dopo la grande recessione post Covid19

(FERPRESS) – Genova, 30 SET – A nulla sono valsi gli appelli di un rinvio post-Covid, né tanto meno quelle di ricorrere alla gradualità del rimborso: in Italia, dal 1° ottobre, i veicoli industriali motorizzati euro 3 non potranno più recuperare una parte delle accise sul gasolio acquistato (circa 214 euro per mille litri di carburante). Medesima sorte toccherà agli euro 4 dal prossimo gennaio 2021.

