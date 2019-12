Trasportounito: un congestion surcharge sulle merci da e per i porti liguri

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – I tempi che separano la maggioranza delle aziende leader di autotrasporto dalla prospettiva del fermo “finanziario” sono terribilmente stretti, e gli utenti delle portualità liguri non possono e non devono rischiare il default operativo dei trasporti.

Per questo Trasportounito, anche attraverso annunci a pagamento, ha comunicato alle controparti, ovvero alle imprese che movimentano la loro merce attraverso i porti liguri, di corrispondere sin da subito l’applicazione di un “Congestion Surcharge”, sui trasporti da e per i porti liguri, per consentire alle imprese di autotrasporto di assorbire e coprire, almeno in parte, gli extra costi diventati ormai insopportabili, derivanti dai colli di bottiglia che si sono creati in questi mesi sul sistema stradale e autostradale che connette gli scali marittimi con l’hinterland industriale e commerciale.

Il manifesto dell’associazione

Pubblicato da COM il: 19/12/2019 h 09:29 - Riproduzione riservata