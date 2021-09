Trasportounito: su albo dell’autotrasporto Governo interessato solo a poltrone

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – “Sicurezza a rischio, autostrade bloccate, carenza ormai drammatica di autisti, mancato coordinamento della filiera logistica. Fra le decine di problemi che incombono sull’autotrasporto e quindi sull’asse portante della mobilità del Paese, il Governo sceglie di occuparsi solo delle poltrone”.

A denunciarlo è Trasportounito che, per voce del suo segretario generale, Maurizio Longo denuncia “come, nonostante i molteplici e gravi problemi che rischiano di paralizzare l’economia dei trasporti su strada, nella bozza del decreto legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale” concentra la sua attenzione su quelli che dovranno essere i componenti del nuovo Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori”.

