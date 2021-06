Trasportounito: incontro con viceministro Bellanova. Poche regole chiare per riconoscere la centralità dell’autotrasporto

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Poche regole, ma chiare e inviolabili, che garantiscano all’autotrasporto gli strumenti pratici per poter lavorare, con modelli organizzativi che si traducano in sostenibilità prima economica e poi sociale. Questi gli elementi caratterizzanti sui quali i vertici di Trasportounito hanno focalizzato l’attenzione durante il confronto convocato dal Viceministro MIMS Teresa Bellanova, sulle problematiche del settore autotrasporto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it