Trasportounito: Governo liberalizza semirimorchi da più di 15 metri. Sottovalutati rischi in tema di sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Alcuni interrogativi sorgono spontanei analizzando il decreto “infrastrutture”: 1) le nuove misure dei semirimorchi non risolvono, ed anzi complicano, il problema della uniformità dei pesi e delle dimensioni in ambito comunitario; 2) non sono stati preventivamente informati gli utenti della strada sulla diffusione dei nuovi semirimorchi e cioè pezzi unici, non articolati, estremamente lunghi perché oltre 15 metri, il cui ingombro totale, con 1,6 metri in più, è pari a 18 metri complessivi con l’aggancio del trattore; 3) non è stata fatta una proiezione dei costi che ricadranno sull’autotrasporto, costretto a investire nei nuovi mezzi per restare competitivo, in un momento in cui l’intero settore è sull’orlo del crack, senza contare la svalutazione patrimoniale degli attuali semirimorchi.

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 15:11 - Riproduzione riservata