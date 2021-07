Trasportounito: deroghe ai divieti di circolazione per compensare il caos delle autostrade liguri

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Trasportounito chiede ufficialmente con una lettera al Vice Ministro Teresa Bellanova un provvedimento urgente di modifica del decreto che fissa il calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2021 (D.M. 29/12/2020, n. 604). In considerazione della cronicizzazione della situazione di caos logistico e produttivo conseguenza della proliferazione di cantieri sulle autostrade liguri, l’Associazione ha chiesto al Vice Ministro Bellanova il ripristino delle deroghe ai divieti di circolazione disposte dal MIT negli anni passati, dopo il crollo del Ponte Morandi, per le imprese di autotrasporto che operano nei porti liguri.

Pubblicato da COM il: 9/7/2021 h 15:42