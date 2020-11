TRASPORTOUNITO: Arcelormittal non paga, autotrasporto ormai in profondo rosso

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – “Pagamenti all’autotrasporto congelati da giugno. Imprese sull’orlo del baratro”. A denunciarlo è TRASPORTOUNITO: “le aziende di autotrasporto che effettuano i servizi per ArcelorMittal, e che già da tempo avevano manifestato segnali di forte preoccupazione a suo tempo sollevati, sono in attesa dei pagamenti per i servizi effettuati dallo scorso mese di giugno ad oggi; periodo durante il quale le stesse imprese hanno anticipato, e continuano ad anticipare, i costi di produzione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/11/2020 h 16:07 - Riproduzione riservata