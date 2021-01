Trasporto pubblico locale: Ricci (Fit-Cisl Lazio), da nuove tecnologie contapersone a questionari sulla mobilità, importanti interventi pragmatici

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – “Sono molte, a nostro parere, le iniziative che andrebbero messe in campo per rendere più efficiente il trasporto pubblico nella Capitale e nel Lazio: sarebbe stato utile, e lo sarebbe ancora, un questionario tra la popolazione per conoscere le abitudini riguardanti gli spostamenti dei cittadini in vista della ripresa scolastica, per gestire al meglio le dinamiche della mobilità, regolandoci in base ai dati. L’entrata dei bus privati a sostegno del Trasporto pubblico, inoltre, dovrebbe essere segnalata rendendo riconoscibili i mezzi ai passeggeri: molto spesso i bus passano senza che i cittadini capiscano che possono salire a bordo”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/1/2021 h 16:32 - Riproduzione riservata