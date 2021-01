Trasporto pubblico e mobilità urbana: disponibile il report 2020 di Moovit

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Moovit, società del gruppo Intel sviluppatrice dell’app più utilizzata nel mondo dai pendolari e di soluzioni Mobility as a Service per le aziende e le amministrazioni, rilascia il report annuale 2020 sul Trasporto Pubblico e la Mobilità Urbana.

Il report è stato elaborato utilizzando i big data provenienti da centinaia di milioni di spostamenti di utenti dell’app Moovit nel 2020 in decine di aree metropolitane del mondo e tramite dei sondaggi svolti tramite la stessa app.

“Viviamo in un momento storico in cui i dati sono più importanti che mai”, afferma Yovav Meydad, Chief Growth and Marketing Officer e vicepresidente di Moovit.

“Soprattutto nel mondo della mobilità, i big data possono aiutare le amministrazioni locali, le agenzie della mobilità e le aziende di trasporto pubblico a ottenere informazioni accurate su ciò che gli utenti desiderano per tornare a utilizzare con fiducia i mezzi pubblici al termine della pandemia. Siamo ancora una volta entusiasti nel rendere pubblico il nostro Report Mondiale 2020 di Moovit sul Trasporto Pubblico e la Mobilità Urbana, la fotografia più completa oggi disponibile sulla mobilità”.

Il 2020 Moovit Global Transport Report è liberamente accessibile.

Alcuni dati relativi al confronto del servizio di trasporto pubblico nel mondo:

I tempi medi di attesa più elevati al mondo alla fermata del trasporto pubblico:

31 minuti – Recife (Brasile)

28 minuti – Salvador (Brasile)

28 minuti – Querétaro (Messico)

I tempi medi di attesa alla fermata: il confronto tra le principali aree metropolitane nel mondo

20 minuti – Rio de Janeiro

16 minuti – Atene, Buenos Aires

15 minuti – Roma e Lazio

14 minuti – Lisbona

13 minuti – New York e New Jersey, Istanbul

11 minuti – Parigi, Londra, Berlino, Madrid

9 minuti – Monaco di Baviera (Germania)

