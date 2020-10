Trasporto merci combinato su asse del Brennero – sfide e prospettive. Ne hanno discusso rappresentanti di Commissione Ue, politica ed economia

(FERPRESS) – Bolzano, 30 OTT – Nei giorni scorsi si è tenuta la manifestazione online molto seguita della Camera di commercio di Bolzano in collaborazione con la Camera di commercio italo-tedesca di Monaco e Uniontrasporti sul tema del trasporto merci combinato sull’asse del Brennero – sfide e prospettive. Rappresentanti della Commissione europea, della politica e dell’economia hanno discusso dello stato attuale del trasporto merci combinato sull’asse del Brennero e hanno dato uno sguardo anche al futuro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it