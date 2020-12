Trasporto Aereo: Uiltrasporti, auspichiamo che l’UE dia seguito alla dichiarazione congiunta dei Ministri dei Trasporti

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – “La dichiarazione congiunta dei ministri dei trasporti europei per promuovere una nuova connettività aerea socialmente responsabile, è un passo istituzionale molto importante che come sindacato apprezziamo profondamente. Auspichiamo che trovi ampio e fermo sostegno della Commissione e di tutti i paesi dell’Unione Europea”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it