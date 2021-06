Trasporto aereo: Sindacati, nuovo sciopero generale di 24 ore il 6 luglio

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – “Sciopero generale martedì 6 luglio di 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo”. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “a difesa dei lavoratori di Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”.

