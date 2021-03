Trasporto aereo: Pellecchia (Fit-Cisl), Ita deve decollare ora. Governo si attivi per far partire la compagnia

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Il Governo attivi immediatamente tutte le operazioni volte a far decollare Ita, la nuova società che dovrà ereditare da Alitalia la missione di compagnia di bandiera. Altrimenti le lungaggini decisionali di Bruxelles affosseranno il progetto, con danni ingenti per il nostro Paese”. È il grido d’allarme lanciato da Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, nel giorno in cui tutti i lavoratori Alitalia e Cityliner sono impegnati in una manifestazione davanti al Ministero dello Sviluppo economico per l’incertezza sull’erogazione delle

retribuzioni, sull’anticipo della cassa integrazione straordinaria e sull’integrazione del Fondo straordinario del trasporto aereo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/3/2021 h 12:51 - Riproduzione riservata