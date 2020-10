Trasporto aereo: M5S, settore a rischio. Subito tavolo interministeriale Lavoro-Trasporti

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – “Stando i dati forniti dalla Iata, il settore aereo in Europa potrebbe perdere nel giro di pochi mesi oltre 7 milioni di posti di lavoro. Il settore è tra i più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia”, affermano la deputata del MoVimento 5 Stelle Valentina Barzotti, in Commissione Lavoro e i deputati della Commissione Trasporti alla Camera.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it