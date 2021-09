Trasporto aereo: Giovannini, soddisfazione per ordinanza del TAR a favore dei diritti dei passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 13 SET – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso soddisfazione per l’ordinanza del TAR che “mette fine all’odiosa pratica da parte di alcuni vettori di imporre una tariffa aggiuntiva a danno di chi ha la necessità di essere accompagnato, come i minori e le persone con disabilità”, ha dichiarato il ministro Giovannini.

