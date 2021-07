Trasporto aereo: Fit-Cisl Lazio, oggi in presidio a Fiumicino, silenzio assordante delle istituzioni

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – “Oggi in presidio a Fiumicino, silenzio assordante delle istituzioni”. “Nell’ambito della protesta indetta unitariamente a livello nazionale, oggi siamo nuovamente in presidio a Fiumicino per ribadire che non ci stanchiamo, servono interventi urgenti sul trasporto aereo. L’attuale silenzio delle istituzioni è inaccettabile e incomprensibile, non si può restare indifferenti a una crisi che sta azzerando un intero comparto, a beneficio dei vettori stranieri low cost, che rafforzano la presenza sugli aeroporti italiani”.

Pubblicato da COM il: 6/7/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata