Trasporto aereo: Fit-Cisl, inaccettabile silenzio Enav in momento come questo

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “L’ultimo confronto con Enav lo abbiamo avuto il 23 settembre all’interno dell’Organismo paritetico di garanzia, poi più nulla. Un’assenza di dialogo tanto più inaccettabile in quanto avviene in piena emergenza pandemica, con conseguenze durissime anche per il trasporto aereo. Enav cambi passo immediatamente per non perdere tempo che non abbiamo”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/11/2020 h 12:19 - Riproduzione riservata