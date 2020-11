Trasporto aereo: Fit-Cisl, fallimento di Ernest Airlines prevedibile ed evitabile

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – “Il fallimento della compagnia Ernest Airlines ci addolora: era prevedibile ed evitabile. Da tempo seguivamo con l’amministrazione un percorso condiviso per un progetto di rilancio, ma l’attuale crisi pandemica non ne ha permesso la realizzazione.Da tempo come Fit-Cisl abbiamo chiesto al Governo interventi specifici per lo sviluppo deltrasporto aereo italiano; richieste le nostre che sono state parzialmente accolte con il decreto Rilancio. Ora però è necessario fare di più per evitare altri casi come quello di Ernest: per questo torniamo a chiedere l’apertura di un confronto in tal senso”.

23/11/2020 h 14:23