Trasporto aereo: Filt Cgil e Uiltrasporti, domani in piazza per risposte su crisi settore

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – “Risposte sulla crisi del trasporto aereo”. E’ quanto chiedono al nuovo Governo Filt Cgil e Uiltrasporti, annunciando per domani giovedì 25 febbraio una manifestazione nazionale a Roma a piazza Montecitorio a partire dalle 10.30, alla presenza dei segretari generali della Filt Cgil, Stefano Malorgio e della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it