Trasporto aereo: Filt Cgil e Uiltrasporti, ampiamente riuscita manifestazione. Ora risposte

(FERPRESS) – Roma, 25 FEB – “La manifestazione di oggi è più che riuscita, tanti lavoratori, oltre ogni aspettativa, provenienti da tutta Italia, hanno presenziato in Piazza Montecitorio a Roma. E’ una dimostrazione importante che il Governo non può e non deve trascurare”.

Filt Cgil e Uiltrasporti commentano in questo modo l’ampia partecipazione dei lavoratori di tutto il settore del trasporto aereo oggi 25 febbraio a Roma.

“C’è grande preoccupazione tra i lavoratori, in oltre 50 mila rischiano di perdere il lavoro ma soprattutto sono esausti per la precarietà e l’incertezza a cui sono costretti da oramai troppi mesi” spiegano i segretari generali di Filt Cgil e Uiltrasporti, Stefano Malorgio e Claudio Tarlazzi. “Su questo noi non abbandoneremo l’iniziativa di lotta, persevereremo nella richiesta di apertura dello stato di crisi del settore e nell’istituzione di un tavolo di coordinamento tra i 4 ministeri competenti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti, Ministero Del Lavoro e Ministero dell’Economia per trovare soluzioni fattive ed il più celeri possibile”.

“Non è stata una manifestazione contro il Governo – proseguono Malorgio e Tarlazzi – ma indetta per chiedere attenzione da parte delle istituzioni sulla drammatica situazione che coinvolge 50 mila lavoratori con contratto a tempo indeterminato e migliaia di lavoratori dell’indotto. Servono urgenti politiche industriali ed economiche, la proroga del blocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali adeguati per il superamento della crisi nonché determinazioni chiare nei confronti dell’Europa affinché cessi l’attuale discriminazione nei confronti del nostro Paese, per garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinarie e per far prendere al più presto avvio alla newco Alitalia-Ita”.

