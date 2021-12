Trasporto aereo: Fabbri (Fit-Cisl Lazio), presidio a Fiumicino. Lavoratori pulizie di bordo senza sostegno al reddito

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – “Oggi stati siamo in mobilitazione unitaria a Fiumicino, di fronte al palazzo B di Alitalia, per protestare contro le modalità del cambio appalto riguardante le pulizie di bordo gestito da Alitalia in amministrazione straordinaria: il passaggio dall’azienda Gh Acs alla società Sp Professional non tiene infatti conto della tutela dei livelli occupazionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/12/2021 h 12:52 - Riproduzione riservata