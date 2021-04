Trasporti: Serbassi (Fast-Confsal), parte la campagna TRAINS, per far ripartire in sicurezza il Paese

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – “Più garanzie, più prevenzione e più tutele per tutti i lavoratori del settore dei trasporti e delle infrastrutture, che durante la pandemia hanno pagato un tributo altissimo e che saranno protagonisti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ questo l’obiettivo della nostra Campagna TRA.IN.S. 2021-2022 per far ripartire in sicurezza il Paese”. Così il segretario general Fast-Confsal, Pietro Serbassi annuncia, nell’ambito della grande Campagna Confsal 2021-2022 per la sicurezza sul lavoro, che prenderà avvio a maggio, le iniziative che vedranno impegnata la federazione dei trasporti del sindacato autonomo.

Pubblicato da COM il: 2/4/2021 h 10:43