Trasporti: Scagliusi (M5S), presto legge delega per sicurezza lavoratori ferroviari e marittimi

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – “Nei primi otto mesi dell’anno gli incidenti sul lavoro sono stati l’8,5% in più rispetto al 2020. Un dato allarmante, soprattutto se lo si mette in relazione ai quasi 800 risultati mortali. Una strage continua e inaccettabile”. E’ quanto si legge in una nota del deputato del MoVimento 5 Stelle Emanauele Scagliusi, capogruppo in commissione Trasporti.

3/11/2021