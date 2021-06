Trasporti Sardegna: a Cagliari protesta ‘assuntori’ ferrovie

(FERPRESS) – Cagliari, 22 GIU – Sono scesi in piazza a Cagliari gli “assuntori” sardi, gli operatori dei passaggi a livello delle tratte ferroviarie a scartamento ridotto gestite dall’Arst. Guadagnano circa 550 euro al mese, sulla base una tipologia contrattuale normata un secolo fa da un decreto regio e poi congelata in una legge del 1964 che non prevede diritti minimi -maternità, congedi parentali, Naspi- e li inquadra come lavoratori autonomi, benché svolgano un’attività tipicamente subordinata.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da Giulia Riva il: 22/6/2021 h 13:51 - Riproduzione riservata