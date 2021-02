Trasporti Roma: appello dei sindacati, fondamentale aprire discussione su sistema mobilità

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – “Abbiamo inoltrato una lettera alle forze politiche del nostro territorio, contenente un appello, che vorremmo rivolgere anche ai futuri candidati sindaco della città di Roma: è improrogabile aprire un dibattito su un servizio essenziale quale il Trasporto pubblico locale, che, in questo momento di pandemia, ha mostrato con ancor maggiore evidenza l’importanza che riveste per la vita quotidiana di migliaia di persone. La tutela dell’occupazione, nel settore dei trasporti pubblici, non può che passare per un servizio efficiente ai cittadini. Per riformare il settore servono le infrastrutture della mobilità e una riforma della governance: diamo la nostra disponibilità a ripensare la mobilità del territorio di Roma e del Lazio, ormai profondamente mutato rispetto ad un modello trasportistico ad oggi incapace di dare le risposte richieste: riteniamo sia nostro compito e compito delle amministrazioni regionali e comunali imprimere una svolta, che preveda una profonda riforma”.

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 15:14 - Riproduzione riservata