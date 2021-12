Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), Pnrr sia occasione per aumentare profilo industriale Italia

(FERPRESS) – Rimini, 15 DIC – “I fondi europei legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza non devono solo colmare il gap infrastrutturale presente nel Paese e consolidatosi negli ultimi anni, ma devono anche essere un’occasione per aumentare il profilo industriale dell’Italia”. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, a margine del convegno sul tema “Pnrr: infrastrutture e mobilità sostenibile” organizzato dalla Fit-Cisl Emilia Romagna.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it