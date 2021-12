Trasporti, Pellecchia (Fit-Cisl): Mims ci convochi su riforma tpl

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – “In questi giorni per varie ragioni si parla molto di trasporto pubblico locale e della necessità di rafforzarlo, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. Ebbene, ancora stiamo aspettando che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ci convochi per parlare delle problematiche di questo settore”. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, a margine del Congresso della Fit-Cisl Lombardia in corso a Rezzato, in provincia di Brescia.



Pubblicato da COM il: 14/12/2021 h 15:45 - Riproduzione riservata