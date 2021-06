Partnership Gts-Marguerite: al fondo europeo il 25%. Gruppo punta in alto con trasporto green. Fatturato 2020 supera i 111 mln

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Al via la partnership tra il fondo europeo infrastrutturale Marguerite II e il gruppo di trasporto ferroviario merci barese Gts: il fondo acquisirà infatti una partecipazione del 25%.

L’operazione si concretizzerà attraverso una combinazione di acquisto di azioni dalla famiglia Muciaccia (unico socio Gts) e di un aumento di capitale per il piano di investimenti programmati dal gruppo.

Gts è il maggior operatore intermodale privato in Italia e si presenta all’appuntamento con una crescita 2020 sostenuta nonostante la pandemia: ha registrato ricavi per 111,1 milioni di euro (50% grazie all’export), un Ebitda di 22,3 milioni di euro pari ad un incremento del 23% rispetto al 2019.

800 Clienti hanno affidato a Gts, nel corso del 2020, oltre 104.000 spedizioni e tra questi: Barilla, Nestlè, Bridgestone, Asahi, Cma, Cosco, P&G. E all’attivo ha più di 200 collaboratori, numero destinato a crescere grazie alle nuove assunzioni previste sull’orizzonte del piano di sviluppo.

La scelta della Commissione Ue e del Governo di virare verso un trasporto green in linea con la strategia Green del Next Generation Ue offre prospettive di crescita importanti: l’investimento di Marguerite favorirà infatti l’ulteriore sviluppo di Gts supportandone l’espansione per soddisfare la crescente domanda dei clienti di soluzioni di trasporto intermodale e il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia nel trasporto delle merci. La transazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2021.

“Siamo lieti di affiancare la famiglia Muciaccia per supportare la crescita di Gts – spiega Michael Dedieu, managing partner di Marguerite – Questo investimento si adatta molto bene alla nostra strategia di investimento in piattaforme infrastrutturali sostenibili che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla promozione del trasferimento modale dei trasporti. Gts è leader nel settore e l’accordo con Marguerite garantirà significative opportunità di ulteriore espansione”.

“Gts è una realtà che esiste dal 1977 – spiega il ceo Alessio Muciaccia – che ha fatto del trasporto ferroviario/intermodale il proprio credo. Il nostro obiettivo è raggiungere una posizione di leadership in Europa, ma per farlo necessitiamo di investimenti massivi in asset per circa 120 milioni di euro nei prossimi 5 anni. In questo quadro si inserisce la partnership con il fondo infrastrutturale Marguerite. Vediamo all’orizzonte un’incredibile opportunità di sviluppo amplificata ancora di più dagli obiettivi in chiave di sostenibilità del piano Next Generation EU.”

Oggi la flotta di GTS conta 20 locomotive elettriche, 350 carri ferroviari e 2.450 containers tutti di proprietà.

