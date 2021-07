Trasporti: Multari (Fast-Confsal), Rischi per la sicurezza nel nuovo Regolamento sulla circolazione ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – “La FAST-Confsal è nettamente contraria alla possibilità di sostituzione ad interim (integrale) di un mezzo tecnologico alla figura di un professionista certificato alla condotta del mezzo ed esprime forti dubbi sulla bozza del nuovo Regolamento sulla circolazione ferroviaria dove l’assenza della parola “capotreno” viene surrogata da articoli non chiari su come l’equipaggio formato da un membro dovrebbe affrontare situazioni di emergenza che prevedono l’abbandono della cabina”. Questi sono alcuni dei passaggi contenuti nella lettera inviata dalla FAST-Confsal alla ANSFISA.

Nella missiva, che contiene una serie di dettagliate proposte emendative del testo, il sindacato dei trasporti punta il dito sui rischi che possono derivare da “una sintassi scarna su principi di sicurezza fondamentali” che delega “importanti decisioni in materia di sicurezza d’esercizio alle Imprese Ferroviarie (IF) e al Gestore Infrastruttura (GI) in modo del tutto arbitrario ed asimmetrico, rischiando un degrado, se non regresso, degli attuali rigidi standard di sicurezza”.

“Vi invitiamo a riflettere – spiega il segretario nazionale FAST-Confsal Multari – su quali conseguenze sociali possa avere il vostro documento, dato che nonostante la devastante crisi causata dal Covid-19 si è dimostrato che attualmente il settore Ferroviario Italiano è ancora stabile e resiliente. Fattori come la liberalizzazione del mercato, forte crisi economica, possibilità di rimodulare modelli di business costosi (trasporti) potrebbero insieme diventare una miccia per la destabilizzazione improvvisa di organizzazioni settoriali le cui conseguenze potrebbero essere importanti per la comunità”.

