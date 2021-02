Merci della Pianura Padana si muovono con Gts Rail. Accordo con Space Logistic, Gts rafforza la sua mission ecosostenibile

(FERPRESS) – Roma, 12 FEB – Da aprile parte delle merci che attraversa la Pianura Padana si muoverà con Gts Rail. Grazie ad un accordo con Space Logistic, operatore veneto specializzato nell’organizzazione e nell’esecuzione di trasporti multimodali, si avvierà, infatti, un nuovo servizio ferroviario che collegherà Cervignano del Friuli con Torino Orbassano e viceversa. Gts Rail si occuperà della trazione.

La tratta in questione, che fa parte del Corridoio Mediterraneo, gode di una rilevante rete strategica perché collega due delle aree produttive più importanti del Paese e permette l’interscambio con gli altri corridoi europei che percorrono il reticolo logistico italiano. Da Torino sarà infatti possibile proseguire per la Francia e Regno Unito sud-occidentale, dai porti Liguri per la penisola Iberica mentre da Cervignano sono allo studio servizi su Polonia e Romania, oltre che con il porto di Trieste. Il treno avrà una frequenza di 3 circolazioni a settimana e una valenza sia per carichi domestici con transit time A=>B che per collegamenti internazionali. Sarà possibile acquistare servizi con la formula del door2door oppure imbarcare le proprie unità di trasporto intermodale in modalità terminal2terminal e trasportare semirimorchi con profilo P400.

Continua quindi la mission di Gts nell’espandersi muovendo merci in maniera sempre più sostenibile ed efficiente. Il network di Gts potrà contare così su 102 collegamenti attivi settimanali, e coprirà due bacini di utenza oggi serviti principalmente via strada su arterie tra le più congestionate in Italia.

Questo nuovo servizio – commenta Alessio Muciaccia, ad di Gts – consolida ulteriormente il rapporto con Space Logistic e rafforza ancora di più la nostra posizione nel settore intermodale in Italia. La domanda di trasporto intermodale, green, efficiente e a prezzi competitivi è in costante crescita e noi siamo pronti, insieme ai nostri partners, a cogliere questa opportunità storica. Non risolveremo il problema dell’inquinamento della Pianura Padana – conclude Muciaccia – ma siamo lieti di poter dare il nostro piccolo contributo”.

Massimo Tona, ad di Space Logictic, interviene spiegando “siamo un’azienda ad alta vocazione intermodale che è stata fondata con una sola certezza: le persone determinano il destino di ogni progetto e tutte le sue evoluzioni. L’affinità con questa fondamentale pietra miliare, percepita sin da subito nei rapporti con Gts, sarà il vero fulcro che farà la differenza nel panorama intermodale di domani. E’ una nuova grande sfida, e come sempre potremo dare ai nostri clienti ciò che loro realmente si aspettano: soluzioni”.

