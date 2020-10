Trasporti: Masucci (Fit-CISL Lazio), preoccupante allarme Spallanzani su mezzi pubblici, è ora di essere pragmatici e propositivi

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT -“L’allarme lanciato dal direttore dell’istituto Spallanzani di via Portuense Francesco Vaia, che ha sottolineato la necessità di aumentare i mezzi pubblici in città per contenere il contagio da Covid, non può lasciarci indifferenti: ribadiamo che esistono soluzioni da tentare pragmaticamente per arrestare l’ascesa del numero dei positivi nella Capitale, intervenendo sulla mobilità. L’auspicio è che le Istituzioni ci ascoltino, e che ci sia la volontà di mettersi intorno ad un tavolo per discutere urgentemente di un problema che rischia di diventare dilagante”.

