Trasporti: Masucci (Fit-CISL Lazio), bene sblocco grandi opere, si aprano rapidamente i cantieri

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – “Lo sblocco delle grandi opere nel Lazio e in tutto il territorio nazionale, rappresenta precisamente ciò che la CISL e la Fit chiedono da tempo per il rilancio del territorio e per favorire la ripresa economica e occupazionale del sistema Paese, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid: per quanto riguarda il nostro territorio, l’efficientamento della mobilità e del traffico merci Nord-Sud e versante tirrenico-adriatico è fondamentale, soprattutto in una regione che ha il suo core business nel turismo e nell’export. Adesso l’auspicio è che si passi rapidamente dalle parole ai fatti: si aprano i cantieri”.

8/7/2020