Trasporti: M5S, ok dal Governo per i collegamenti delle aree archeologiche di Sarno e Nocera

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Grazie all’emendamento approvato nel Fondone 2021 (AS2207), frutto del lavoro sinergico della senatrice Felicia Gaudiano e della Deputata Virginia Villani, la Stazione Alta Velocità Vesuvio Est può diventare realtà. Tra le altre novità per la Provincia di Salerno e l’Agro Nocerino Sarnese, vi è l’impegno formale per il Governo con l’ok in Aula di due “Ordini del Giorno” per l’ampliamento della Buffer zone di Pompei fino a Nocera superiore e per inserire i lavori per la viabilità delle aree archeologiche di Sarno e Nocera nel PNRR e nel Piano Nazionale delle opere complementari. La Valorizzazione dei siti archeologici passa per la creazione di collegamenti agevoli e moderni.

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 15:15 - Riproduzione riservata