Trasporti: M5S, nuove colonnine in area servizio Secchia Ovest segnale importante per mobilità elettrica

(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – “Oggi abbiamo voluto essere presenti all’inaugurazione delle prime colonnine di ricarica di ultima generazione installate dopo il nostro emendamento che impone alle società autostradali di collocarle ogni 50 chilometri. I punti di ricarica elettrica installati presso la stazione di servizio autostradale di Secchia Ovest, nei pressi di Modena, segnano l’avvio di una serie di cantieri, circa 60, che porteranno presto in tutto il Paese queste infrastrutture essenziali per la diffusione della mobilità elettrica”. Lo affermano i deputati del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Chiazzese, Luca Sut e Giovanni Vianello.

