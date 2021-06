Trasporti: M5S, mercato auto elettriche ancora in crescita. Incrementare infrastrutture a supporto

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – “Ancora una buona notizia dai dati sulle immatricolazioni delle auto elettriche: a maggio sono stati immatricolati oltre 5.000 veicoli, di cui un quinto è composto da 500 elettriche prodotte in Italia. Le auto ‘alla spina’ sfiorano ormai il 9% del mercato, a riprova che sono il futuro della mobilità privata”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it