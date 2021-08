Trasporti: M5S, futuro della mobilità è nelle città 30 all’ora. Monopattino non va demonizzato

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – “La mobilità attiva e la micromobilità stanno cambiando in meglio il volto delle nostre città. Gli ultimi dati ISTAT sulla incidentalità confermano che non c’è alcuna emergenza legata ai monopattini”, così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.

“Le regole – proseguono – ci sono e sono molto stringenti. Una volta chiarito che l’indisciplina prescinde dai mezzi che si conducono, emerge semmai l’inadeguatezza dell’urbanistica e del contesto infrastrutturale che non favorisce l’uso condiviso e in sicurezza della sede stradale”.

“Comprendiamo le perplessità di alcune associazioni e sindacati di categoria, che usano eventi singoli e statisticamente irrilevanti per criminalizzare le nuove forme di mobilità che probabilmente sottraggono qualche corsa ai loro associati. Il futuro della nostra mobilità va verso una reale transizione energetica ed ecologica, comune a tutti i Paesi europei grazie alla diffusione di aree sempre più estese, sottratte al traffico veicolare grazie alla loro pedonalizzazione o con velocità massima a 30 km/h che garantisce l’uso sicuro e condiviso della sede stradale. Abbiamo davanti a noi grandi sfide e non possiamo permetterci di arrestare un cambiamento virtuoso già in atto ma dobbiamo anzi adoperarci per consolidarlo”, concludono.

Pubblicato da COM il: 4/8/2021 h 09:14