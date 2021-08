Trasporti: linee guida e ripartenza in sicurezza nell’incontro tra il Ministro Giovannini e i segretari di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt

(FERPRESS) – Roma, 30 AGO – Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ha incontrato nella mattina del 30 agosto in videoconferenza i segretari dei sindacati dei trasporti, Stefano Malorgio (Cgil), Salvatore Pellecchia (Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uil). Durante la riunione il Ministro ha illustrato le linee guida del Governo per il contrasto al Covid-19 nel settore dei trasporti, già concordate con le Regioni e le Province Autonome, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico e che saranno a adottate con ordinanza del Ministero della Salute.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it