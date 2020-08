Trasporti: nuovo incontro Governo- Regioni su trasporto pubblico in vista dell’apertura delle scuole

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Nuovo vertice oggi tra governo e regioni: dopo che ieri sono state fornite dal Mit le prime indicazioni per l’utilizzo degli scuolabus, per le Regioni il nodo da sciogliere è quello dei trasporti.

I governatori, guidati dal presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, sono stati netti: o si arriva a un’intesa “chiarendo i limiti delle capienze o si rischia il caos, non ce la facciamo”.

Ma l’accordo non si è trovato: le Regioni speravano in una mediazione. Il braccio di ferro è, secondo quanto viene riferito, tra la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, che vorrebbe più flessibilità – in linea con le Regioni – e il ministro della Salute, Roberto Speranza, che frena e si rimette al Comitato tecnico scientifico.

Proprio al Cts, che si riunisce di nuovo oggi, la ministra De Micheli ha chiesto di esprimersi sul documento che le regioni hanno presentato.

Dopo un confronto serrato tra i governatori e l’Esecutivo, è stato infatti concordato che le Regioni presenteranno delle proposte per far fronte al tema del trasporto pubblico, in particolare per le ore di punta che coincidono con gli orari di entrata e uscita dalle scuole.

