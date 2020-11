Trasporti: Filt Cgil, avviare confronto con Ministeri e Regioni per programmazione

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “I trasporti ed i mezzi pubblici rischiano di diventare il capro espiatorio di un’incapacità di gestione della pandemia che ha origini più profonde”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio in un video pubblicato su Collettiva.it, la piattaforma digitale della Cgil, sottolineando che “già a maggio, in previsione della riapertura di tutte le attività a settembre, come organizzazioni sindacali avevamo chiesto a tutte le Regioni di mettere in campo cabine di regia per governare i fattori che determinano il trasporto pubblico, in particolare una politica di modulazione degli orari delle scuole, dei luoghi di lavoro, un aumento dei mezzi a disposizione anche attraverso l’utilizzo dei bus turistici e sistemi di controllo specifici sia con personale sia con applicazioni dedicate per misurare la capienza dei mezzi”.

Pubblicato da COM il: 4/11/2020 h 16:31 - Riproduzione riservata